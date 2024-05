Diese Lebensmittel zaubern eine makellose Haut

Wir alle wollen uns (wortwörtlich) in unserer Haut wohlfühlen. Denn eine strahlende, straffe Haut wird mit Gesundheit und Jugend in Verbindung gebracht – und wer möchte das nicht? Deshalb verraten wir, wie wir mit Ernährung und den richtigen Lebensmitteln unsere Haut schützen.

Unabhängig von der richtigen Skincare, die es braucht, um den Sommer geschützt und gesund zu verbringen (wie z.B. ausreichender, hoher Sonnenschutz und Tages- und Nachtpflege) können wir auch einiges mit Ernährung für unsere Haut machen. Viel frisches Gemüse und Obst gleicht auch unseren Säure-Basen-Haushalt aus und bildet die Grundlage für eine strahlende Haut und trägt zudem zur Vorbeugung von Falten bei. Zusätzlich zu einer gesunden Ernährung spielt ausreichende Flüssigkeitszufuhr (2-3 Liter Wasser) eine entscheidende Rolle für die Hautgesundheit.

Beauty Food

Mineralstoffe wie Silizium, Zink und Schwefel sind besonders wichtig für eine gesunde Haut. Silizium, das in Lebensmitteln wie Gurken enthalten ist, unterstützt den Aufbau von Bindegewebe und fördert die Hautelastizität. Schwefelreiche Gemüsesorten wie Radieschen und Kohl tragen zur Entgiftung des Körpers bei und unterstützen die Hautgesundheit. Zink spielt eine Rolle bei der Regulierung des Fettgehalts der Haut und der Bildung von Kollagen, einem wichtigen Bestandteil des Bindegewebes.

Schönheit und Schutz aus der Natur

Antioxidantien sind das A und O, um die Haut vor vorzeitigem Altern zu schützen. Lebensmittel wie Eier, die reich an Vitaminen und Mineralstoffen wie Biotin, Selen und Antioxidantien sind, tragen dazu bei, die Haut gesund und strahlend zu erhalten. Kurkuma, ein indisches Gewürz mit starken antioxidativen Eigenschaften, kann ebenfalls zur Hautpflege von innen oder als Maske beitragen und die natürliche Hautflora stärken. Spinat, der reich an Vitaminen, Mineralstoffen und antioxidativen Carotinoiden ist, unterstützt die Entgiftung und schützt die Haut vor oxidativem Stress. Und last but not least – Beeren, in jeder Form. Vor allem in den warmen Monaten schmecken Beeren noch dazu köstlich und sie unterstützen und schützen unsere Haut von innen.

Darm gut alles gut?

Dass es eine Verbindung zwischen Darm- und Hautmikrobiom gibt, ist schon länger bekannt. Es gibt nämlich viele Hinweise darauf, dass eine gesunde Darmflora positive Auswirkungen auf die Haut haben kann. Darunter:

Entzündungen reduzieren : Eine ausgewogene Darmflora kann dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Da viele Hautprobleme, wie Akne, Rosazea und Ekzeme durch Entzündungen entstehen, wirkt eine gesunde Darmflora hier Entzündungslindernd und kann einen Einfluss auf unser äußeres Erscheinungsbild haben.

: Eine ausgewogene Darmflora kann dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Da viele Hautprobleme, wie Akne, Rosazea und Ekzeme durch Entzündungen entstehen, wirkt eine gesunde Darmflora hier Entzündungslindernd und kann einen Einfluss auf unser äußeres Erscheinungsbild haben. Produktion von Vitaminen und kurzkettigen Fettsäuren : Einige Bakterien im Darm produzieren Vitamin K und kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat, die wichtige Funktionen für die Hautgesundheit haben. Vitamin K ist beispielsweise an der Wundheilung beteiligt, während Butyrat entzündungshemmende Eigenschaften aufweist.

: Einige Bakterien im Darm produzieren Vitamin K und kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat, die wichtige Funktionen für die Hautgesundheit haben. Vitamin K ist beispielsweise an der Wundheilung beteiligt, während Butyrat entzündungshemmende Eigenschaften aufweist. Regulation des Serotoninspiegels: Das Darmmikrobiom kann auch die Produktion von Serotonin beeinflussen, einem Neurotransmitter, der eine wichtige Rolle bei der Stimmung, aber auch bei Hauterkrankungen wie Neurodermitis spielen kann.

Gesunde Haut und gesunde Ernährung gehen Hand in Hand. Und wenn wir von innen Strahlen, dann macht sich das auch im Außen bemerkbar. Schönheit kommt ja bekanntlich von innen. Und wir alle wollen uns schön fühlen und das auch ausstrahlen.

Mehr zu diesem Thema findest du auf der Webseite unserer Kolumnistin Ursula Vybiral www.easyeating.at