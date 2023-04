Diese Lebensmittel helfen gegen Augenringe

Mit der richtigen Ernährung lässt sich Augenringen vorbeugen und die Augenpartie aufhellen.

Augenringe können verschiedenste Ursachen haben: eine genetische Veranlagung, empfindliche Haut, als Ergebnis einer durchfeierten Nacht, Schlafmangel oder Stress können die Ursachen von dunklen Schatten und Schwellungen um die Augenpartie sein. Was bei manchen nur ab und zu auftritt, begleitet andere langfristig und kann sogar die Wahrscheinlichkeit von Falten, Tränensäcken und Schlupflidern erhöhen. Um dem entgegenzuwirken, lohnt es sich auf die Ernährung zu achten.

Wie lässt sich die Augenpartie über die Ernährung aufhellen?

Schwellungen, Augenringe und dunkle Schatten zeugen von einem verlangsamten Zellstoffwechsel, aufgestauter Flüssigkeit und trägen Entgiftungsprozessen. Um den Zellstoffwechsel und den Lymphfluss zu verbessern, raten Expert:innen täglich viel Wasser zu trinken, ausreichend Vitamin C sowie Mineralien zu sich zu nehmen und konsequent auf Nikotin und Alkohol zu verzichten. Zudem ist eine gute Versorgung mit Eisen unerlässlich, um die Blutqualität, den Blutkreislauf und wichtige Stoffwechselprozesse zu verbessern.

Diese Lebensmittel können Augenringe aufhellen

Zitrusfrüchte

Zitrusfrüchte liefern eine hohe Konzentration an Vitamin C, was unerlässlich bei der Verstoffwechselung von Eisen ist. Ihr hoher Säureanteil stärkt das Immunsystem, verbessert wichtige Selbstheilungs- und Entgiftungsprozesse und schützt (aufgrund seiner antioxidativen Wirkung) gleichzeitig effektiv vor Zellschäden und -alterung. Darüber hinaus enthalten vor allem Orangen, Zitronen und Grapefruit weitere Stoffwechsel-Booster, wie Kalium und sekundäre Pflanzenstoffe, was wiederum einen positiven Effekt auf den Zellstoffwechsel hat und den Lymphfluss anregt.

Tipp: Täglich frisch zubereitetes Zitronenwasser trinken. Grapefruits, Pampelmusen, Kiwis oder Beeren (etwa Blaubeeren, Himbeeren oder Johannisbeeren) sind zudem wirkungsvolle Extras in Müslis, Desserts, oder als Snacks.

Rote Beete

Dunkle Schatten unter den Augen können auf eine suboptimale Eisenversorgung oder sogar einen chronischen Eisenmangel hinweisen. Um die Eisenspeicher der Zellen nachhaltig auffüllen zu können, sollte die Ernährung über mehrere Wochen hinweg möglichst viele eisenhaltige Lebensmittel beinhalten – auch entsprechende Nahrungsergänzungsmittel können helfen. Neben Fleisch gelten vor allem Rote Bete, Haferflocken, Nüsse und Kerne (vor allem Cashew, Kürbis- und Pinienkerne) sowie Linsen als gute Eisenlieferanten.

Tipp: Schwarzer Tee, Kaffee und Rotwein können die Eisenaufnahme hingegen hemmen.

Sellerie

Vor allem grüner Stangensellerie liefert eine beachtliche Konzentration an sekundären Pflanzenstoffen. Zudem zeichnet er sich durch einen besonders hohen Kalium-Gehalt aus, kurbelt wichtige Stoffwechsel- und Entgiftungsprozesse an und unterstützt effektiv die Entwässerung des Gewebes. Ideal also, um Schwellungen und Puffy-Eyes vorzubeugen und die Augenpartie nachhaltig zu glätten. Ebenfalls reich an Kalium sind Spargel, Kohlgemüse, Aprikosen und Nüsse.

Wer zu Augenringen neigt, sollte nicht nur auf seine Ernährung achten und ausreichend Wasser trinken. Expert:innen empfehlen außerdem auf dem Rücken oder der Seite anstatt auf dem Bauch zu schlafen und die richtige Augenpflege zu verwenden.