Lipödem: Lässt es sich verhindern?

Sie fragen - Experten antworten:

Frage: Meine Mutter (50) leidet seit einigen Jahren an Lipödem. Ich habe Angst, dass auch ich plötzlich "dicke Beine" bekomme. Kann man der Fettverteilungsstörung denn vorbeugen?

Antwort: Es lässt sich leider nicht voraussagen, ob eine Person im Laufe ihres Lebens ein Lipödem entwickeln wird. Oftmals entsteht die chronische Vermehrung der Fettzellen durch eine Hormonumstellung wie Schwangerschaft oder Menopause. Auch hormonelle Präparate wie die Pille können zu einer Entstehung beitragen. Wenn Lipödem in der Familie auftritt, rate ich daher von solchen Hormongaben ab. Sobald Sie erste Symptome (Anm.: Spannungsgefühle und Erschöpfung in den Beinen) entwickeln, sollten Sie sich an Ärzt: innen wenden, die sich auf Lipödem spezialisiert haben, das sind in Österreich einige wenige Dermatolog: innen, plastische Chirurg: innen und Allgemeinmediziner:innen.

