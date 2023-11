Abwehrkräfte im Herbst und Winter gezielt stärken!

Feuchtkaltes Klima draußen, trockene Heizungsluft und enge Kontakte in Innenräumen: In den kalten Monaten ist unser Immunsystem besonders stark gefordert. Erfahren Sie, wie Sie Ihre körpereigenen Abwehrkräfte in dieser Zeit optimal unterstützen können.

Mit dem Einbruch der kalten Jahreszeit verbringen wir mehr Zeit in geschlossenen Räumen und setzen unser Immunsystem verschiedenen Herausforderungen aus. So kann trockene Heizungsluft beispielsweise die Schleimhäute in Nase und Rachen austrocknen und sie anfälliger machen. Daher ist es jetzt besonders wichtig, die Immunabwehr gezielt zu stärken, um fit und gesund durch Herbst und Winter zu kommen. Mit den folgenden Tipps können die körpereigenen Abwehrkräfte gezielt gestärkt werden: Ausgewogene Ernährung, gute Nährstoffversorgung und ausreichende Flüssigkeitsaufnahme

Zu den Schlüsselnährstoffen für das Immunsystem zählen insbesondere Vitamin C, Zink und Selen. Diese sollten über die Nahrung aufgenommen werden. Vitamin D spielt ebenfalls eine vielseitige Rolle in der Unterstützung des Immunsystems.

Sportliche Betätigung wie Joggen, Walken oder Radfahren, können die Widerstandsfähigkeit steigern

Ausreichender Schlaf und viel Bewegung an der frischen Luft

Regelmäßiges Stoßlüften

Gründliches Händewaschen

Vermeiden von Menschenansammlungen

Verwendung von Luftbefeuchtern

Regelmäßige Ruhepausen & Stressabbau

Vermeiden von Rauchen und Alkoholkonsum

Aufrechterhaltung des Normalgewichts

Anwendung von Kneipp-Kuren oder Fußbädern Über Doppelherz Bereits seit über 100 Jahren werden unter der Marke Doppelherz Gesundheitsprodukte mit hoher Qualität entwickelt. Heute steht Doppelherz für den Erhalt des gesunden Wohlbefindens der ganzen Familie. Als eine der bekanntesten Gesundheitsmarken im deutschsprachigen Raum bietet Doppelherz eine Vielfalt von hochwertigen Vitaminen, Mineralstoffen und speziellen Wirkstoffen in den verschiedensten modernen Darreichungsformen für eine aktive und gesunde Lebensweise.

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.doppelherz.at