Ganzkörper-Krafttraining: 1 Gerät, 40 Übungen

Bringen Sie sich zuhause in Form. Steigern Sie die Kraft in verschiedenen Muskel-Partien in Ihrem Körper. Verbessern Sie Ihre Beweglichkeit. Erhalten Sie Ihre Gesundheit und fördern Sie Ihr Wohlbefinden. Das alles können Sie für sich gewinnen. Dazu reicht ein Gerät. Und zwar der Pearl sports 40in1 Ganzkörper Krafttrainer HT-640.

Trainieren und kräftigen Sie wirkungsvoll fast alle Muskelgruppen mit nur einem Gerät! Der 40in1-Krafttrainer bietet dazu abwechslungsreiche Varianten für mindestens 40 Übungen. Trainieren Sie im Sitzen, Liegen und Stehen. Bei regelmäßiger Anwendung stärken Sie gezielt Beine, Arme, Rücken, Bauch & Co.

Speziell die Seilzüge mit Elastikbändern in 3 Widerstandsstufen bieten Variationen für jedes Fitness-Level. Übungen mit dem Seilzug spielen auch in der Physiotherapie eine große Rolle: Sie schulen nicht nur gelenkschonend Ihre Kraft und Ausdauer, sondern auch das Koordinationsvermögen. Das Gerät macht Sie rundum fit und beweglich in jeder Körperregion.

Trainieren Sie sich Körperfett weg und sorgen Sie aktiv selbst für schön geformte schlanke Beine und Oberschenkel: Trainieren Sie Ihre seitliche Innen- und Außenmuskulatur durch Abduktion und Aduktion im Stehen mit dem Seilwiderstand. Ideal für einen knackigen Po: Ihre rückwärtige Beinmuskulatur stärken Sie mit einbeinigen Kickbacks am Seilzug. Und selbst einfache Sit-Ups für knackige Six-Pack-Bauchmuskeln finden auf dem Trainer ihre beste Grundlage.

Fazit des Praxistests: Das "Kraftwerk" für zuhause liefert Ihnen viele verschiedene Übungen und erspart Ihnen weite Fitness-Club-Fahrt und teure Club-Mitgliedschaften.

Technische Details:



40in1-Krafttrainer: effektives Training für Muskelaufbau und -kräftigung

effektives Training für Muskelaufbau und -kräftigung Gesundheitsförderndes Training

Training auf kleinem Raum, im Sitzen, Stehen oder Liegen

1 Gerät für mindestens 40 Übungen des gesamten Bewegungsapparates (z.B. Seitheben, Rumpfrotation, Brustdrücken, Kickbacks, Sit-Ups u.v.m.)

Übungsziele: Mobilisation, Stabilisation, Koordination, Innen/Außen-Rotation, Flexion, Extension, Abduktion, Aduktion

Mobilisation, Stabilisation, Koordination, Innen/Außen-Rotation, Flexion, Extension, Abduktion, Aduktion Trainierte Muskelgruppen: übungsspezifisch aktivierte Arm-, Bein-, Rumpf-, Rücken-, Bauch-, Hals-, Nackenmuskulatur

übungsspezifisch aktivierte Arm-, Bein-, Rumpf-, Rücken-, Bauch-, Hals-, Nackenmuskulatur Einstellbar für verschiedene Körpergrößen und Fitness-Levels

Seilzüge mit Elastikbändern in 3 Widerstandsstufen (leicht, mittel, schwer)

Abnehmbarer Beinstrecker/-beuger

Abnehmbare Kopfstütze, höhenverstellbar in 3 Positionen: 95 - 100 cm

Abnehmbare Fußplatte für Übungen im Stehen

Einfache Anwendung

Platzsparend verstaubar: einfach zusammenklappen

Benutzer-Höchstgewicht: 120 Kilogramm

Kompakte Packmaße: 60 x 65 x 38 cm

Maße (aufgestellt, B x T x H): 60 x 134 x 95 - 100 cm, Gewicht: 23 kg

Preis: JETZT 179,95 Euro

