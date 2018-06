Informationstag für Pflegeschüler

Interessierte PflegeschülerInnen und Studentinnen können sich am 13. Juni 2018 um 14:00 in der Wiener Privatklinik über die Weiterbildung- und Entwicklung, Praktika, Arbeitsmöglichkeiten uvm. informieren. Im Rahmen eines „Make your Day- Bachelor Day““ Tags der offenen Tür bietet die Wiener Privatklinik Informationen und einen Einblick in den Arbeitsalltag der diplomierten PflegemitarbeiterInnen.



Talks & Führungen



Die kollegiale Führung der Klinik sowie Fachärzte und Mitarbeiter des Hauses werden die Highlights des jeweiligen Bereichs erklären und stehen bei Fragen zur Verfügung. Bei Hausführungen können die Besucher die gesamte Privatklinik besichtigen – vom Blick in die Tagesklinik, in die speziellen Bettenstationen bis zum Radiologie-Zentrum.

Mehr Informationen und Anmeldung unter bachelor@wpk.at