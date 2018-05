gesund&fit-Award: Die stärksten Momente

Gestern Abend war es so weit: 300 hochkarätige Gäste adelten die 2. Verleihung des gesund&fit-AWARDs powered by John Harris im Novomatic Forum und unterstrichen den Stellenwert des Preises als bedeutsamste Publikumsauszeichnung der Branche. Die begehrten gläsernen Statuetten wurden heuer in insgesamt sechs Kategorien vergeben. Alle Gewinner finden Sie hier

Guestspeakerin Ursula Karven, Schauspielerin und Yoga Ikone, führte mit ihrer sanften Stimme in eine Mini-Meditation und drückte damit sogar bei Spitzenpolitikern die sogenannte „Reset-Taste“. „Vor mir“, sagte die Vorreiterin in Sachen gesunder Lebensstil, „stehen so viele tolle Menschen, seien wir dankbar, dass wir heute hier sein dürfen, und widmen wir uns ihnen mit ganzer Achtsamkeit.“

Als zweiter Gastvortragender teilte Prof. Dr. Christoph Zielinski mit den anwesenden Gästen den aktuellen Status Quo der Krebsforschung: "Wir leben in einer Explosion des Wissens." Jene Institutionen, die es den Ärzten ermöglichen, ihren Patienten die beste medizinische Versorgung zu bieten, sind es, die das Gesundheitssystem in Österreich auszeichnen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir daran arbeiten, dass wir Bildung, Forschung und vor allem den Respekt für Bildung und Forschung fördern.“ Zielinski forderte in seinem beeindruckenden Vortrag Solidarität mit den derzeit 330.000 an Krebs Erkrankten und auch er appelliert an die Achtsamkeit – und vor allem an die Vernunft.

Herzlichen Applaus sowie persönliche Gratulationen gab es bei der After-Party – u. a. von unzähligen Top-Medizinern, wie Dr. Veith Moser, Dr. Sabine Apfolterer, Dr. Eva Wegrostek, Dr. Jasmin Darabnia, Dr. Rolf Bartschsowie PR-Koryphäe Waltraud Groll, Top-Model Kathrin Werderitsch, Moderatorin Julia Furdea, Moderator Ferry Ptacek, Influencer Fabian Kitzwerger u. v. m.