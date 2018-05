gesund & fit Awards: Alle Infos

Countdown zum größten Gesundheitspreis des Landes! Bis zum 10. Mai haben Sie noch auf dem gesund&fit-Online-Portal gesund24.at die Möglichkeit, für Ihre Favoritinnen, Ihre Favoriten in insgesamt sechs Kategorien zu voten und so mitzubestimmen, wer am 15. Mai im Rahmen der glamourösen Gesundheitsgala im Wiener Novomatic Forum eine der begehrten gläsernen Statuetten erhält.

Alle Nominierten im Überblick

In den Kategorien Gesundheit, Fit Food, Healthy Lifestyle, Sport, Medizin & Forschung sowie Fitness gehen seit einigen Wochen 18 der herausragendsten Persönlichkeiten der Gesundheits- und Sportszene auf Stimmenfang. Nominiert für den gesund&fit-AWARD 2018 powered by John Harris Fitness sind heimische Top-Unternehmer, Athleten sowie Forscher und Mediziner, die nicht nur in Österreich, sondern international mit ihren Fähigkeiten, ihrem außergewöhnlichen Engagement und beispielloser Empathie die Zukunft des Gesundheitswesens aktiv mitgestalten. Damit Sie sich ein genaues Bild von jedem einzelnen Preisanwärter machen können, stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe erstmals alle Nominierten ausführlich und auf ­einen Blick vor.

Im Bereich Gesundheit, am Award-Abend die erste Kategorie, in der die Entscheidung verkündet wird, stehen die renommierte Internistin Dr. Suzanne Rödler und ihre beispiellose Initiative „CliniClowns“, das „YoungMum“-Projekt sowie die Ärzte und Helfer des ­„Noma-Team Österreich“ zur Publikumswahl.

Das Leben unzähliger Menschen verändern und prägen auch die Nominierten der Kategorie Medizin&Forschung. Univ.-Prof.in Dr.in Alexandra Kautzky-Willer – Professorin für Gendermedizin an der Medizinischen Universität Wien – rückt seit Jahren den weiblichen Körper in den Fokus der Forschung und trägt zu einem völlig neuen Gesundheitsbewusstsein bei. An ihrer Seite nominiert: Univ.-Prof. in Dr.in Gabriela Kornek. Die Top-Onkologin und empathische Präsidentin des Vereins „Leben mit Krebs“ gestaltet als ärztliche Direktorin des AKH Wien mit beispiellosem Engagement die Zukunft der Medizin mit. Einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft lässt uns auch Univ.-Prof. Dr. Johann Bauer werfen. Dem Salzburger Dermatologen und Epidermolysis-bullosa-Forscher und seinem Team gelang erstmals eine Transplantation mit genetisch korrigierter „gesunder“ Haut. Dieser Eingriff ermöglicht einem „Schmetterlingskind“ ein „normales“ Leben.

Sehr schwer fällt auch das Voting im Bereich Sport. In dieser Kategorie liefern sich derzeit mit Olympia-Star Anna Gasser (Gold-Gewinnerin im Snow­boardbewerb Big Air), Comeback-Queen Anna Veith (holte in Pyeongchang Super-G-Silber) und Sensations-Sieger im Rodelbewerb David Gleirscher (Gold im Einsitzer, Bronze mit der Team-Staffel) drei der besten Wintersportler der Welt ein enges Rennen um Platz eins.

Bewegende Guestspeaker





Show-Star und gesund&fit-AWARD-Moderatorin Silvia Schneider darf jedoch nicht nur hochkarätige Preisträger begrüßen, sondern macht zwischen den Auszeichnungen die Bühne für beeindruckende Guestspeaker frei.

Mit Spannung wird der Auftritt von Schauspielerin und Yoga-Ikone Ursula Karven erwartet. Yoga und Meditation sind ihr Leben und mit ihrer unbändigen Leidenschaft für Bewegung inspiriert sie seit Jahren eine Millionen-Community zu einem achtsameren Lifestyle.

Nach den Ehrungen in zwei weiteren Kategorien nimmt mit Univ.-Prof. Dr. Christoph Zielinski, FA für Innere Medizin, Specialist in Medical Oncology, einer der bedeutendsten Mediziner das Podium ein, um sein Know-how und seine Visionen zu teilen. In seinem Vortrag spricht er über die Medizin der Zukunft und wie Fortschritte in der Präzisionsmedizin künftig sogar schweren (Krebs-)Erkrankungen den Schrecken nehmen werden. „Präzisionsmedizin“, verrät der Leiter des Comprehensive Cancer Center auch bereits vorab ausführlich in der kommenden gesund&fit-Ausgabe (14. Mai), „wird laufend bereits mittels zig Medikamenten, die in den letzten Jahren zugelassen worden sind, eingesetzt. Dadurch können wir viele bösartige Erkrankungen chronifizieren (…).“

Seien auch Sie Teil des Events!

Sie möchten den Vorträgen der Guestspeaker vor Ort folgen und den Preis­trägern persönlich gratulieren? Das gesund&fit-Team rund um Herausgeberin und gesund&fit-AWARD-Mastermind Jenny Magin lädt Sie ein, mit dabei zu sein. Stimmen Sie online nicht nur ab, sondern spielen Sie um die begehrten VIP-Tickets mit. Schreiben Sie an die E-Mail-Adresse gfaward@oe24.at, warum Sie am 15. Mai mit dabei sein möchten, und werden Sie Teil einer bewegenden Veranstaltung im Zeichen der Hoffnung, der Zukunft und der Freude am Leben.