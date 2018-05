Was Zigaretten mit der Lunge anrichten

Rauchen ist ungesund - das weiß mittlerweile jeder. Dennoch greifen in Österreich rund 2,3 Millionen zu Zigaretten. Weltweit sind 30% aller Krebstodesfälle auf den Konsum von Tabak zurückzuführen. Von den über 4.800 verschiedenen Substanzen, die im Zigarettenrauch enthalten sind, sind über 60 krebserregend. Dass die Auswirkungen von Tabak auch mit freiem Auge zu erkennen sind, beweist nun ein Video, das auf Social Media bereits eine halbe Million Mal geteilt wurde.

Kranke Lunge im Vergleich mit einem gesunden Atemorgan

Eine Krankenschwester aus North Carolina hat die Lungenfunktion einer gesunden und kranken Lunge auf Video festgehalten. Auf Facebook postete sie eine Gegenüberstellung von zwei Lungen: einer gesunden Lunge und jener eines Rauchers, der an Lungenkrebs verstarb. Nicht nur die schockierende Graufärbung der Raucherlunge fällt auf. Wenn Luft in das gesunde Organ gepumpt wird, bläst es sich auf und fällt beim Ausatmen wieder ein. Die kranke Lunge ist weniger elastisch, weitet sich beim Einströmen der Luft weniger aus und kann sich beim Ausatmen auch nicht vollständig zusammenziehen. Das Video schockierte auf Facebook bereits Tausende User.

Die Video-Gegenüberstellung von Amanda Eller führt die negativen Folgen von Tabakkonsum vor Augen:



Hier die gesund Lunge:



Video zum Thema Gesunde Lunge im Test

Zum Vergleich: Die Lunge eines verstorbenen Krebspatienten, der 20 Jahre lang eine Packung Zigaretten am Tag rauchte.



Video zum Thema Kranke Raucherlunge im Test

Endlich Nichtraucher - unsere Tipps: