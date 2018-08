Ventilator nachts nicht laufen lassen!

Viel lüften! Am besten Sie lüften morgens, direkt nach dem Aufstehen und abends, unmittelbar vor dem Zubettgehen. Idealerweise schaffen Sie einen Durchzug, dass die warme Wohnungsluft, durch frische, kühlere getauscht wird. Achtung: Nicht in der Zugluft schlafen – das kann in einer bösen Erkältung enden. Alles abdunkeln Tags über heißt es: Fenster zu! Halten Sie die warme Luft draußen und dunkeln Sie die Räume so gut es geht ab – dadurch erhitzt sich die Raumtemperatur deutlich weniger. Die richtige Bettwäsche Wie man sich bettet, so liegt man! Dicke Stoffe oder synthetische Textilien blockieren den Luftaustausch und konservieren die Körperwärme. Setzen Sie daher im Sommer auf helle, dünne und leichte Stoffe – die bringen deutlich weniger ins Schwitzen. Ideal sind Baumwolle und Seide. Tipp: Vor dem Zubettgehen die Bettwäsche im Tiefkühler kühlen – erleichtert das Einschlafen. Rohkost? Lieber nicht! Greifen Sie abends nicht zu rohem Obst und Gemüse. Denn diese setzen Gärungsprozesse frei, die uns wach halten. Besser: Trinken Sie ein Glas Milch zum Einschlafen. Mischen Sie zur Milch eine Banane, diese enthält die Aminosäure Tryptophan, die den körpereigenen Serotoninspiegel erhöht und spannungslösend wirkt. Außerdem fördern Mandeln und Zimt die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Externe Kühlung Wer das Gefühl hat, gar nicht einschlafen zu können, kann durch das Kühlen der Pulsstellen an den Handgelenken – mittels kaltem Wasserstrahl – und in den Leisten – mittels nassem Lappen oder ­Coolpack – einen ganzheitlichen Kühlungseffekt erzielen. Hände Weg vom Alkohol Der berühmte Schlummertrunk wirkt bei Hitze leider kontraproduktiv: Alkohol bringt uns ins Schwitzen und wirkt sich negativ auf die Schlafqualität aus. Zudem wird der Harndrang angeregt, was gegen eine geruhsame Nacht spricht. Kühlen Kopf bewahren Selbst wenn Sie weniger schlafen, machen Sie sich keine Sorgen. Unser Körper braucht im Sommer nicht so viel Schlaf. Bleiben Sie cool!