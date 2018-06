Sonneschutz: Die 7 wichtigsten Regeln

1.Lichtschutz: mehr ist mehr! So viel muss sein: Für alle Hauttypen gilt: verwenden Sie Sonnenschutz! Und zwar im zweistelligen Bereich. Tragen Sie diesen mindestens 20 Minuten vor dem Gang ins Freie auf. Was die Menge angeht: bloß nicht sparen. Zwei Milligramm Creme pro Quadratzentimeter Haut lautet die Faustregel. Sobald Sie schwitzen oder ins Wasser gehen: erneut eincremen! 2.Setzen Sie auf eine Siesta Aus gutem Grund ist im Süden eine lange Mittagspause im Schatten Usus. Zwischen 11 und 15 Uhr ist die UV-Strahlung am intensivsten. Wer diese Zeit in der Sonne meidet, entgeht im Schnitt 75 Prozent der schädlichen Strahlung.

3. Langsam loslegen Haut langsam an Sonne gewöhnen Ihr persönlicher Schutzmechanismus, die „Lichtschwiele“(eine Verdickung der Hornhaut), ist erst nach etwa drei Wochen voll ausgebildet und entspricht dann etwa LSF 5. Mit abnehmender Sonneneinstrahlung wird die Lichtschwiele rasch abgebaut – die Eigenschutzfähigkeit der Haut sinkt. 4. Die Augen gut schützen Sensible Haut im Fokus Auch Augen können einen Sonnenbrand davontragen. Grund ist, dass sich in der Fetalperiode der vordere Teil des Auges und die Augenlinse aus der Haut entwickeln. Daher: zu hochwertigen Sonnenbrillen greifen. Achten Sie auf die Kennzeichnungen EN 1836:1997 und CE auf der Innenseite. 5. Versteckte Sonnenfallen meiden Gut informiert in den Urlaub fahren Bestimmte Medikamente schwächen den Eigenschutz der Haut und erhöhen damit die Lichtempfindlichkeit beträchtlich: Aspirin, Ibuprofen, Diclofenac, Roaccutan oder Johanniskraut-Präparate. Vorsicht auch bei Kosmetik: Deos, Parfüms, Bodylotions und Make-up können Alkohol enthalten. Dieser kann bei direkter Sonneneinstrahlung Flecken auf der Haut bilden. Vorsicht auch vor Säuren, wie sie in Zitrusfrüchten enthalten sind. Sie können in Kombination mit Sonnenstrahlen zu Verbrennungen führen. 6. Auf „blinde“ Flecken achten Stiefkinder mitnehmen! Fußrücken, Scheitel, Nacken und Ohren werden sogar von Lichtschutzprofis oft vergessen. Bewusst eincremen und für den Kopfhaut- und Ohrenschutz auf Hüte setzen. Den Körper einschmieren, bevor wir den Bikini anziehen. So bewahren wir uns auch vor Verbrennungen an den Bikinirändern. 7. Nie mit den Kids in die Sonne! Tabu! Kinder vertragen UV-Strahlung am schlechtesten. Die Haut merkt sich jeden Sonnenbrand, weswegen gerade der schwarze Hautkrebs, der im Laufe des Lebens auftreten kann, Verbrennungen im Kleinkindalter zugeschrieben wird. Schützen Sie ihre Kinder mit wasserfesten, kindgerechten Cremen mit LSF 50+, lichtundurchlässiger Kleidung und einer Kopfbedeckung vor direkter Sonneneinstrahlung.