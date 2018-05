So kann sich ein Körper verändern

Alkohol macht dick. Das unterschätzen viele, dich sich gerne das eine oder andere Gläschen gönnen. Die Instagram-Bloggerin Jelly Devote tat das auch. Mit Anfang 20 trank sie dreimal die Woche Alkohol und litt unter leichtem Übergewicht. Doch dann krempelte sie ihr Leben um, fing an mit regelmäßigem Sport und strich Bier, Donuts und Co. vom Essenplan. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Heute, mit 27, ist sie fitter denn je.

Statt Alkohol trinkt sie nur noch Wasser. Dieser Vorher-Nachher-Vergleich wurde online tausendfach geliked! Neben ausgewogener Ernährung treibt Jelly für diesen Traumkörper aber auch viel Sport und dokumentiert ihren Fitness-Alltag auf Instagram.

Jede Menge Kalorien

Alkohol weist einen hohen Energiegehalt auf. Mit etwa sieben Kalorien pro Gramm liege er in der Nähe von Fett (neun Kalorien pro Gramm). Man müsse kein Alkoholiker sein, um zusätzlich zur Nahrung eine relevante Menge an Kalorien über Wein, Bier oder Schnaps aufzunehmen. Wie sich der Konsum von zwei Gläsern täglich auswirkt, haben Forscher in einer groß angelegten Studie 2011 untersucht: Bei Männern begünstigte er ein höheres Körpergewicht. Außerdem wurde bei beiden Geschlechtern ein größerer Taillenumfang gemessen.