Power trotz Pollenallergie

➥ Was ist eine Allergie? Die allergische Reaktion ist eine überschüssige Abwehrreaktion des Immunsystems auf einen normalerweise harmlosen Stoff. In diesem Fall sind das Pollen, Bäume, Gräser oder Pilzsporen.



➥ Ursache. Allergien sind grundsätzlich angeboren, also genetisch bedingt. Sie können aber auch durch Triggerfaktoren (Impfungen, Stress, Hormone) ausgelöst werden. Der Zeitpunkt des Auftretens ist jedenfalls sehr unterschiedlich .



➥ Symptome. Von Hautreaktionen wie Juckreiz, Neurodermitis oder Nesselsucht über Heuschnupfen (Niesen, tränende Augen etc.) bis hin zu Asthma.



➥ Testverfahren. Mittels Haut-, Blut-, oder Provokationstest können die Allergene aufgrund der Reaktion des Körpers festgestellt werden. (Neu: ISAC-Test mit Mikrochip.)



➥ Behandlung. Allergenvermeidung steht an oberster Stelle. Medikamente: Antihistaminika, Kortison, Mastzellenstabilisatoren, Biologika etc. Impfung: Hyposensibilisierung durch Tabletten oder Injektion. (Körper wird an das Allergen gewöhnt). Alternative Methoden: Homöopathie, TCM, Akupunktur.



➥ Tipps. Unter www,pollenwarndienst.at finden Sie u. a. Fragebögen zum Selbsttest und Pollentagebücher zum Ausfüllen. Zudem eine tägliche Anzeige zur Pollenbelastung in ganz Österreich plus Einschätzung der Intensität (1–4).



➥ Pollensaison 2018. In diesem Jahr verschiebt sich der Pollenflug in Österreich aufgrund des langen kalten Winters ein wenig. Los geht es mit der Esche Ende März bis Mai. Dann folgt die Birke, die etwas später als gewohnt, aber dafür intensiver blüht: von Anfang April bis Mai. Gräser: April bis August.

Beifuß: Juli bis September. Ragweed: Juli bis Oktober.