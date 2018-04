Pollen-Alarm: Jetzt geht es los

Tipps für die Allergiesaison 1/7

Nasenspülung mit Salz Nicht besonders angenehm, aber sehr wirksam: Lösen Sie einen Teelöffel gewöhnliches Kochsalz in einem Viertelliter lauwarmen Wasser auf. Lösung die Nase hochziehen! spült die Pollen aus, desinfiziert die nasenschleimhaut und stärkt sie so gegen Pollen.

Nasenspülung mit Salz Nicht besonders angenehm, aber sehr wirksam: Lösen Sie einen Teelöffel gewöhnliches Kochsalz in einem Viertelliter lauwarmen Wasser auf. Lösung die Nase hochziehen! spült die Pollen aus, desinfiziert die nasenschleimhaut und stärkt sie so gegen Pollen.