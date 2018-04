Österreichs beliebteste Top-Ärzte

Allgemeinmedizin



Dr. Karin Mannsberger

7053 Hornstein

Wahlärztin



Dr. Stefan Horwath

7000 Eisenstadt

Wahlarzt



Dr. Alexandra Solleder-Krajasich

7000 St. Georgen, GKK, BVA, VA, SVA, KFA



Augenheilkunde und Optometrie

Dr. Rupert Harrer

7132 Frauenkirchen

Alle Kassen



Dr. Wilfried Obermayer

7503 Großpetersdorf

Alle Kassen



Dr. Sabine Stohl-Mayr

7100 Neusiedl am See

Wahlärztin



Chirurgie



Dr. Eva Maria Graf

7100 Neusiedl am See

GKK, BVA, VA, SVA, KFA



Dr. Walter Wilhelm Ebner

7000 Eisenstadt

GKK, BVA, VA, SVA, KFA



Dr. Ramin Pourkhalil

7400 Oberwart

GKK, BVA, VA, SVA, KFA



Frauenheilkunde und Geburtshilfe



Dr. Elisabeth Schwarz

7100 Neusiedl am See

Wahlärztin



Dr. Doris Ulreich-Laussermayer

7551 Stegersbach

Alle Kassen



Dr. Silvia Iby-Edelbauer

7000 Eisenstadt

Wahlärztin



Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten



Dr. Jacqueline Bauer

2491 Neufeld an d. Leitha

Wahlärztin



Dr. Behzad Sayahpour

7210 Mattersburg

Alle Kassen



Dr. Lukas Klikovits

7000 Eisenstadt

Wahlarzt



Haut- und Geschlechtskrankheiten



Dr. Herbert Weltler

7000 Eisenstadt

Alle Kassen



Dr. Kai Pleyer

7400 Oberwart

Alle Kassen



Dr. Vera Kaier

7000 Eisenstadt

Wahlärztin



Innere Medizin



Dr. Susanne Minarik-Szimak

7000 Eisenstadt

alle Kassen



Dr. Martina Demuth

2491 Neufeld an d. Leitha

Alle Kassen



Dr. Manfred Fuhrmann

2460 Bruckneudorf

GKK, BVA, VA, SVA, KFA



Kinder- und Jugendheilkunde



Dr. Monika Merz-Hombauer

7100 Neusiedl am See

Alle Kassen



Dr. Albrecht Prieler

2491 Neufeld an d. Leitha

Alle Kassen



Dr. Klaus Altenburger

7000 Eisenstadt

GKK, BVA, VA, SVA, KFA



Lungenkrankheiten



Dr. Josef Pauer

7210 Mattersburg

Alle Kassen



Dr. Gerold Duschek

7100 Neusiedl am See

GKK, BVA, VA, SVA, KFA



Dr. Anna Gerlinde Haider

7540 Güssing

alle Kassen



Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

Prim. Doz. Dr. Stephan Domayer, PhD, MBA

7122 Gols

Wahlarzt



OA Dr. Ralph Schmid

7000 Eisenstadt

Wahlarzt



Dr. Ramin Ilbeygui

7132 Frauenkirchen

Wahlarzt



Unfallchirurgie



OA Dr. Werner Kusebauch

7210 Mattersburg, alle Kassen



Dr. Gernot Krammer

2491 Neufeld an d. Leitha

Alle Kassen



OA Dr. Martin Schmitzhofer

7201 Neudörfl

Wahlarzt



Urologie

Dr. Roman Neuner

7331 Weppersdorf

Wahlarzt



Dr. Christopher

Springer, MBA

7311 Neckenmarkt

KFA



Dr. Gerhard Hafner

7000 Eisenstadt

BVA, VA, SVA, KFA



Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde



Dr. Rudolf Kaiser

7021 Draßburg

Alle Kassen



Dr. Alexander Klabuschnigg

7051 Großhöflein

Alle Kassen



Dr. Alexandra Notas

7000 Eisenstadt

GKK, BVA, VA, SVA