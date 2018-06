Kennen Sie den Cracker-Test?

Nehmen Sie einen Cracker (ungesalzen), eine Stoppuhr und einen Kuli zur Hand. Das Ziel des Tests ist es herauszufinden, ob Sie Kohlenhydrate ganz, mäßig, oder beschränkt verarbeiten können. Dies kann daran gemessen werden, wie schnell der Cracker durch das Kauen im Mund eine süßliche Note annimmt. Bevor Sie den Test starten, sollten Sie genügend Speichel im Mund sammeln. Nehmen Sie nun ein Stück Cracker in den Mund, messen Sie die Zeit und starten Sie zu kauen. Achten Sie dabei darauf, dass sich der Speichel mit der Mahlzeit im Mund vermischt. Sobald Sie eine Geschmacksveränderung bemerken und spätestens, wenn 30 Sekunden um sind, stoppen Sie und schlucken hinunter. Wiederholen Sie den Test zwei Mal und berechnen den Durchschnittswert. Die Ergebnisse: Geschmacksveränderung nach 0-14 Sekunden: Kohlenhydratkonsum: viel



Erlaubt sind etwa 250g Kohlenhydrate am Tag. Der Tagesbedarf sollte aus 50 Prozent Kohlenhydrate, 20 Prozent Proteinen und 30 Prozent gesunden Fetten bestehen.



Geschmacksveränderung nach 15-30 Sekunden: Kohlenhydratkonsum: mäßig



Erlaubt sind etwa 175g Kohlenhydrate am Tag. Der Tagesbedarf sollte aus 35 Prozent Kohlenhydrate, 30 Prozent Proteinen und 35 Prozent gesunden Fetten bestehen.



Geschmacksveränderung nach mehr als 30 Sekunden: Kohlenhydratkonsum: begrenzt



Erlaubt sind etwa 125g Kohlenhydrate am Tag. Der Tagesbedarf sollte aus 25 Prozent Kohlenhydrate, 35 Prozent Proteinen und 40 Prozent gesunden Fetten bestehen.