Jetzt kommen die Pollen!

Kaum ist die Grippewelle überstanden, sorgen nun Pollen statt Viren für Niesanfälle. Die steigenden Temperaturen lassen die Pflanzen sprießen, was Allergiker in Alarmbereitschaft versetzt. Bereits am 10 Grad plus explodiert die Pollenbelastung - Augejucken, Schnupfen und Husten betreffen ein bis zwei Millionen, denn in etwa jeder vierte Österreicher leidet an zumindest einer Pollenallergie.



Hasel, Erle und Ulme haben schon im Jänner losgelegt, jetzt gesellen sich Birke, Esche, Raps und Löwnzahn hinzu (hier der gesamte Pollenkalender). Besonders wer empfindlich auf Blüten von Erle und Hasel reagiert, sollte bei Ausflügen und Spaziergängen aufpassen und Gegenden meiden, in denen Hasel (Waldränder) und Erle (Auen) wachsen. Alle aktuellen Werte und Meldungen finden Sie unter www.pollenwarndienst.at

Was tun bei Allergien?

Um Schnupfnase und Niesanfälle dauerhaft zu bekämpfen, heißt es im ersten

Schritt, den Übeltäter identifizieren. Dafür hat der Facharzt verschiedene Möglichkeiten - also bitte machen Sie rechtzeitig einen Termin für einen Allergietest aus. Mit dem Arzt können Sie dann entsprechende Therapien besprechen. Bewährt haben sich Tabletten und Tropfen, die Antihistaminika enthalten. Längerfristig ist es auch möglich, die Allergie „abzutrainieren“. Im Rahmen der Hyposensibilisierung wird über drei bis fünf Jahre eine kleine Dosis des Allergens gespritzt – bis der Körper dagegen immun ist. Bei 80 Prozent der Patienten greift die Therapie.

Kurzfristig helfen aber schon kleine Tricks, um der Allergie ein Schnäppchen zu

schlagen: Haarewaschen am Abend sorgt dafür, dass Pollen nicht im Bett landen.

Auch im Freien getragene Kleidung sollte nie im Schlafzimmer aufbewahrt werden. Gegen Angreifer aus der Luft helfen Pollenschutzgitter vor den Fenstern und Filter im Auto. Wer gerne Sport macht, sollte seine Trainingszeiten adaptieren: Lieber bei wolkigem Himmel als bei Sonnenschein joggen. Die ideale Zeit für unbeschwertes Laufen im Freien: morgens vor der Arbeit zwischen sechs und acht Uhr.