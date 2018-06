Ein Wort, das jeden Streit beendet

Sieben Todsünden beim Streiten 1/7

1. Streit aus dem Weg gehen Wenn Sie Probleme nie an- und aussprechen, dann geht das auf Dauer nicht gut. Streit an sich ist ja nichts Schlechtes. Paare brauchen eine konstruktive Streitkultur. Suchen Sie gemeinsam nach einer Problemlösung und sprechen Sie Konflikte ehrlich an.