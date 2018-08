Dieses kleine Wort lässt Kilos purzeln

15 simple Abnehmtricks 1/15

1. Regelmäßig essen Lassen Sie weder Frühstück noch Abendessen ausfallen. Halten Sie 3 Hauptmahlzeiten ein. Dabei weder aufs Handy, noch auf den Fernseher schauen. Wer sein essen in vollen Zügen genießt und sich in Ruhe satt isst, bleibt von Heißhungerattacken verschont.

Beim Braten von Speisen gibt es einige Tricks, wie Sie Fett sparen können. Pinseln Sie die Pfanne mit Öl aus, anstatt das Öl hinein zu gießen - und schon sparen Sie einiges an Kalorien. Viele Speisen kann man auch ohne Fett im Backofen garen. Lesen Sie hier: So sparen Sie Fett!

5. Kaugummi und Obst gegen Naschsucht Oft scheitern Abnehmpläne durch die Snacks zwischendurch. Chips, Schoko und Co. sollten Sie gar nicht mehr einkaufen und wenn Sie die Naschlust packt, dann greifen Sie zu Kaugummi oder Obst.

6. Schrittzähler Wenn Sie keine Lust auf eine schweißtreibende Sportart haben, dann versuchen Sie wenigstens mehr Bewegung in den Alltag einzubauen. Ein Schrittzähler kann dabei ein nützliches Hilfsmittel sein.

9. Verdauung ankurbeln Nach der ayurvedischen Lehre sollte man ein bis zwei Gläser warmes Wasser gleich nach dem Aufstehen trinken. Das kurbelt die Verdauung an. Und tagsüber fördert Ingwerwasser die Entschlackung. Es ist auch ein idealer Fatburner.

10. Abwechslung macht schlank Wer immer zu den gleichen Speisen greift, wird langsamer satt als Diätwillige, die für Abwechslung am Teller sorgen. Deswegen gilt das Motto: Treiben Sie es am Teller möglichst bunt.

12. Kauen Sie! Eine chinesische Studie zeigt: Menschen, die jeden Bissen 40-mal kauen, nehmen pro Mahlzeit fast zwölf Prozent weniger Kalorien zu sich, als Menschen, die 15-mal kauen. Wer unter Stress isst, kaut durchschnittlich nur sechsmal. Gewöhnen Sie sich langes Kauen an!