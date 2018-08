Das große Sonnenquiz

Die Haut vor Sonne schützen – na klar! Wissen Sie, wie das geht? Machen Sie den Check (pro Frage können auch mehrere Antworten richtig sein)!# 1. Es gibt eine Vielzahl an Sonnenschutzmitteln, auf denen die Eigenschaft „wasserfest“ steht. Was ist damit konkret gemeint? A) Obwohl man badet, bleibt der Schutz bestehen, verringert sich aber um die Hälfte. B) Obwohl man badet, bleibt der Schutz bestehen, verringert sich aber um 30 Prozent. C) Obwohl man badet, bleibt der Schutz zu 100 Prozent bestehen.

2. Mit welchem oder welchen der folgenden Gemüsesorten kann man die Haut ein wenig unterstützen und sie auf die Sonne vorbereiten? A) Blumenkohl B) Karotten C) Erbsen

3. Ein schwarzes Baumwoll-Shirt sieht nicht nur lässig aus, es kann auch was: A) Es lässt nur noch ein Zwanzigstel der UV-Strahlung durch. B) Es lässt nur noch ein Zehntel der UV-Strahlung durch. C) Es lässt gar keine UV-Strahlung durch.

4. „Schau mir in die Augen …“ - und ich sage dir, wie anfällig sie für UV-Schäden sind. Welche Augenfarbe ist besonders empfindlich? A) Braun B) Blau C) Grün

5. Welche Menge an Sonnencreme wird benötigt, um den gesamten Körper damit einzuschmieren? A) 3 gehäufte Esslöffel B) 40 Milliliter C) Pro Quadratzentimeter Haut zwei Milligramm Creme

6. Worüber freut sich Ihre Haut am meisten? A) Wenn Sie sich während der Mittagszeit nicht der Sonne aussetzen. B) Wenn Sie mit ihr ins Solarium gehen und sie damit auf die Sonne vorbereiten. C) Wenn Sie von nun an einen großen Bogen um die Sonne machen und sie zu jeder Tageszeit meiden.

7. Die Sonne lockt Sie ins Freibad. Noch zu Hause überlegen Sie, wann der richtige Zeitpunkt ist, sich einzucremen. Am besten cremen Sie sich … A) … irgendwann ein. Hauptsache, Sie tun es überhaupt. B) … ein, wenn Sie am Strandbad angekommen sind. C) … noch zu Hause ein, bevor Sie raus an die Sonne gehen.

8. Den besten Lichtschutz bietet ein Sonnenschutzpräparat in Form von A) Öl B) Creme C) Spray

9. Der Tag bricht an, jetzt wird erstmal die Haut versorgt. Nur, in welcher Reihenfolge? A) Zuerst kommt die Tagescreme, dann der Sonnenschutz. B) Der Sonnenschutz wird unter der Tagescreme aufgetragen. C) Erst cremt man die Haut mit dem Sonnenschutzmittel ein, dann kommt die Tagescreme und darüber noch einmal der Sonnenschutz.

10. Die Sonne hat „zugeschlagen“, der Sonnenbrand ist da. Was beruhigt die Haut? A) Topfen B) Kalter, schwarzer Tee C) Präparate mit Reparaturenzymen AUFLÖSUNG: 1. Richtige Antwort: A Als „wasserfest“ darf sich ein Sonnenschutzmittel laut dem Branchenverband Cosmetics Europe bezeichnen, wenn es auch nach zweimaligem Baden von 20 Minuten noch halb so viel seiner ursprünglichen Schutzwirkung beibehält. Trotzdem sollte man sich nach jedem Wasserkontakt (und auch nach Schwitzen) erneut eincremen.

2. Richtige Antwort: B Karotten ersetzen zwar nicht die Sonnencreme, aber sie können die Widerstandskraft der Haut gegen Sonnenallergie, Sonnenbrand und Faltenbildung erhöhen. Verantwortlich für die Schutzwirkung sind u. a. das Pigment Lycopin (roter Gemüsefarbstoff) sowie die Vitaminvorstufe Betacarotin.

3. Richtige Antwort: A Feste Kleidung und dazu ein Hut schirmen vor den Sonnenstrahlen ab und lassen einen geringeren Teil der Strahlung an die Haut. Aber dafür müssen es dicht gewebte Stoffe sein. Und: Dunkle Stoffe lassen weniger UV-Licht durch als helle. Laut Deutscher Krebshilfe lasse ein leichtes, weißes T-Shirt noch ein Zehntel der UV-Strahlen durch (UPF 10 – Ultraviolet Protection Factor/UPF gibt den UV-Schutzfaktor für Textilien an), ein dunkles, dicht gewebtes Baumwoll-T-Shirt hat einen UPF von 20. Belaubte Bäume haben übrigens UPF 5–15.

4. Richtige Antwort: B Menschen mit blauer Iris sind besonders anfällig für UV-Schäden, so die American Academy of Ophthalmology. Für alle gilt: Achten Sie beim Kauf einer Sonnenbrille auf ausreichenden UV-Schutz (optimal UV-Schutz 400). Intensive Sonneneinstrahlung kann zu Irritationen des Auges führen, sogar zu Entzündungen der Binde- und Hornhaut. Auch grauer Star wird durch UV-Strahlung ausgelöst.

5. Richtige Antwort: A, B, C Bei allen drei Angaben handelt es sich etwa um die gleiche Menge.

6. Richtige Antwort: A Das Maximum der UV-Strahlung wird im Tagesverlauf zwischen 11 und 15 Uhr erreicht. Also: Die Mittagssonne meiden, ab in den Schatten!

7. Richtige Antwort: C Experten raten, 20 bis 30 Minuten vor der Sonnenexposition einen Sonnenschutz aufzutragen.

8. Richtige Antwort: A, B, C Der Lichtschutzfaktor ist unabhängig von der Textur. Übrigens: Deos, Parfüms, Bodylotions und Make-up können Alkohol enthalten und bei direkter Sonneneinstrahlung allergische Reaktionen auslösen.

9. Richtige Antwort: A Grundsätzlich darf jede Sonnencreme direkt auf die Haut aufgetragen werden. Bei sehr empfindlicher Haut empfiehlt sich, unter dem Sonnenschutz eine Tagescreme zu verwenden.

10. Richtige Antwort: C Kühlung und Beruhigung der Haut versprechen kalter Tee (Kompressen) und Topfen. Reparieren können sie aber nicht. Nach einem Sonnenbrand sollten Sie in der Apotheke nach intensiv wirkenden Präparaten mit Reparaturenzymen fragen. Bei Verbrennungen mit Blasen und Fieber: ab zum Arzt!