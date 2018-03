Darum sind Sie ständig müde

Das hilft gegen Müdigkeit 1/4

Was hilft gegen Müdigkeit am Morgen? - Wechseldusche: Bringt müde Lebensgeister in Schwung!



- dehnen, strecken und bewegen



- Fenster öffnen und die kühle, frische Morgenluft tief einatmen



- eine Tasse Kaffee oder Tee



- immer zur selben Zeit aufstehen, damit sich der Körper an einen festen Rhythmus gewöhnen kann