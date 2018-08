Darum ist langer Urlaub ungesund

6 Arten der Motivation für Sport 1/6

2. Wachstum

Niemand will stagnieren oder sich in einer Situation gefangen fühlen. Der Wunsch nach persönlichem Wachstum und Veränderung kann eine große Motivation sein . Ihre Motivation zur Veränderung kann sich auch auf Fitness beziehen. Sie wollen nicht mehr übergewichtig oder zu dünn zu sein . Sie wollen Ihren Lebensstil ändern , sich besser fühlen und entdecken eine neue Identität . Wenn Sie bereit sind zu ändern wer Sie sind sind, beginnen Sie sich mit dem zu identifizieren , wer Sie sein möchten : ein Radfahrer , ein Läufer , ein Bodybuilder , oder eine Tänzerin. Sie werden zu dem, was sie sein möchten. Eine weitere gute Möglichkeit , um das Wachstum als Motivation zu verwenden, ist das Training als eine bewusste Pause anzusehen: Eine Zeit, in der Sie sich auf sich selbst konzentrieren - ohne Arbeit oder Kinder . Zeit für sich ist sehr wichtig für das eigene Wohlbefinden . Denken Sie an Ihr Training als Ihre Zeit für sich und daher als eine Möglichkeit , sich zu verbessern.