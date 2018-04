Birkenpollen-Alarm am Wochenende

Die Saison der Birkenpollen beginnt und wird heuer besonders intensiv, teilte der Pollenwarndienst in einer Aussendung am Freitag mit. Durch Temperaturen um 20 Grad wird die Blüte so gefördert, dass Allergiker mit ersten Belastungen durch den einsetzenden Pollenflug rechnen müssen.

Kreuzreaktion mit Hainbuchen-Blüte

Bei Schönwetter wird am Wochenende eine schnell ansteigende Konzentration von Birkenpollen erwartet. In diesem Jahr muss mit einer besonders starken Birkenblüte gerechnet werden. Manche Allergiker könnten durch eine Kreuzreaktion ebenfalls auf Pollen der Hainbuchen-Blüte reagieren. Für die Esche wird heuer eine unterdurchschnittliche Blüte vorausgesagt, die in den Tieflagen aber bereits begonnen hat. Die Pollensaison von Hasel und Erle ist im Gegenzug fast beendet.