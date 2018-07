Do's & Don'ts nach dem Sport

Nicht nur beim Sport gibt es Dinge, die man beachten sollte, sondern auch danach. Regel Nummer 1 nach dem Workout: Nicht auf das Stretching und Cooldown vergessen! Das ist ein wichtiger Bestandteil des Trainings, welcher den Körper zur Ruhe bringt. Plus: Das Dehnen beugt auch Verletzungen vor! Danach geht man besten unter die Dusche und befreit seinen Körper vom Schweiß, unter welchem sich sonst Bakterien bilden. Nur die Trainingskleidung ausziehen reicht nicht aus - Wasser und Seife müssen her! Bloß nicht in die Sauna gehen nach dem Training: Nach einer anstrengenden Workout-Einheit ist der Körper geschwächt. Hitze tut in diesem Fall nicht gut und macht uns anfälliger für Krankheiten. Gönnen Sie Ihrem Körper nach dem Sport etwas Ruhe!

Her mit den Proteinen!

Manche belohnen sich nach dem Workout mit Essen: an und für sich ist daran nichts auszusetzen, vorausgesetzt man greift zu den richtigen Lebensmitteln. Proteine sind es, die der Körper braucht! Aber Eiweiß ist nicht gleich Eiweiß. Von den 20 unterschiedlichen Aminosäuren gibt es eine, die beim Muskelwachstum eine besonders wichtige Rolle spielt. Forscher der Washington University in St. Louis haben herausgefunden, dass sich Lebensmittel mit viel Leucin besonders positiv auf den Muskelnaufbau auswirken. Also greifen Sie nach dem Sport zu Lachs, Eiern, Huhn, Walnüssen, Erbsen und ungeschältem Reis.

Achten Sie nach dem Training darauf, dass Sie Ihren Körper auch mit genügend Flüssigkeit versorgen. Füllen Sie die Wasserflasche nach dem Sport gleich wieder auf, denn das ist der beste After-Workout-Drink. Finger weg von Limonaden oder Energydrinks - und natürlich Alkohol!