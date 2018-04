Der große Lauf-Guide

✏ Lauf-ABC Koordinationstraining

Die sogenannte Laufschule verbessert den Laufstil, hilft Energie zu sparen und schützt vor Überbelastung beziehungsweise Verletzungen. Übungstipps: 1. Anfersen: Unterschenkel bis an die Rückseite des Oberschenkels führen und versuchen mit der Ferse den Po zu berühren. 2. Kniehebelauf: Nach dem Abdruck vom Boden aus dem Fußgelenk versuchen, das Knie so weit wie möglich nach oben zu führen, bis der Oberschenkel in etwa in einer waagrechten Position steht. 3. Skipping : Ein schnelles „Laufen“ am Stand zur Verbesserung der Oberkörperhaltung und der besseren Koordination des Fußaufsatzes. Die Schritte selbst sind sehr klein, die Bewegung kommt aus den Fußgelenken. 4. Rückwärtslaufen: Lockeres Laufen retour. Oberkörper aufrecht! 5. Hopserlauf: Kraftvoll aus den Gelenken abdrücken und gleichzeitig Arme entgegengesetzt schwungvoll mitnehmen.

✏ ergänzendes Krafttraining Muskeln sind die Fettverbrennungsmaschinen. Je besser trainiert sie sind, desto mehr Energie verbrauchen wir: sowohl beim Sport als auch im Ruhezustand. Zudem unterstützet eine gut trainierte Muskulatur unsere Lauf-Performance. Sie verbessert unsere Haltung und sorgt für einen ökonomischeren Laufstil. Ideal: ein Ganzkörperzirkeltraining berstend aus Core-Übung (Planke einarmig/ einbeinig), Liegestütz, Lunges und Sprungübungen. Zusatztipp: eine Durchführung auf instabilen Untergründen – wie Wackelbretter, Trainingsbälle – reduziert das Verletzungsrisiko.