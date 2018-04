Achtung, Vienna City Marathon-Läufer!

Blühende Birken können für Allergiker auch am Sonntag beim Vienna City Marathon eine hohe Belastungen darstellen. Durch Pollen verschiedener Buchenarten und der Eiche kann es außerdem zu Kreuzreaktionen kommen, teilte die Medizinische Universität Wien in einer Aussendung am Freitag mit.

"Damit sollten Birkenpollenallergiker vorsorgen und sich nicht unvorbereitet in eine Belastungssituation begeben", erläuterte Katharina Bastl vom Pollenwarndienst der MedUni Wien. Durch das sonnige und trockene Wetter kann es zu einer hohen Pollenkonzentrationen kommen, die zu jeder Tageszeit auftreten kann. Der Pollenwarndienst empfiehlt deshalb, vor dem Rennen einen Blick auf die Homepage oder in die Pollen-App zu werfen.