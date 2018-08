Was darf ich noch essen?

Kalorienverteilung über den Tag:

„Unser Stoffwechsel tickt je nach Uhrzeit vollkommen unterschiedlich“, so Bas Kast. Das heißt, dass die je nach Tageszeit aufgenommenen Kalorien unterschiedlich ver­arbeitet werden. Das liegt am Tag-Nacht-Rhythmus, von dem auch unsere Organe wie Darm, Leber oder Bauchspeicheldrüse bis ins Erbgut hinein geprägt sind. „Unser Körper tickt optimal“, so Bas Kast, „wenn die Rhythmen von Licht und Dunkel und Fasten miteinander im Einklang liegen.“ Sein Tipp: Die Mehrzahl der Kalorien eher in der ersten Tageshälfte zu sich nehmen. Denn: „Im Laufe des Tages ändern sich die Genaktivitätsmuster.“ Kohlenhydrate eher morgens:

Das liegt an der Insulinempfindlichkeit, die morgens am höchsten ist. Dann kann unser Körper „Kohlenhydratbomben“ noch am besten verkraften. Kast: „Im Laufe des ­Tages wird der Körper zunehmend insulinresistent, das heißt: Kartoffelaufläufe und Spaghetti-Orgien lieber auf den Mittag und nicht auf den späten Abend legen.“ Auch hier spielen der Tag-Nacht-Rhythmus und das Schlafhormon Melatonin eine Rolle. Es ist also nicht nur entscheidend, wann man wie viel isst, sondern auch, wann man was isst. Essensfenster begrenzen:

Bei Übergewicht und Altersleiden ist es laut Kast heilsam, die Essenszeit auf ein gewisses Zeitfenster

zu begrenzen, beispielsweise von 8 bis 20 Uhr. Er nennt folgende Faustregel: „Je kürzer das Fenster, desto ausgeprägter die günstigen Effekte.“ Jeder müsse aber am besten den Rhythmus finden, der zu ihm/seinem Alltag passt. Innerhalb des Fensters scheine es irrelevant zu sein, auf wie viele Mahlzeiten man sein Essen verteilt. Dabei gilt aber: Keine Riesenspeise am Abend und strikte Essenspause in der Nacht.