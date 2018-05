Darum sind Eckzähne so gelb

Ein gesundes, strahlendes Lächeln vermittelt Sympathie und sorgt für ein gepflegtes Erscheinungsbild. Aber egal wie viel geputzt oder auf die Ernährung geachtet wird - die Eckzähne können dennoch gelb bleiben.

Optische Täuschung?

In vielen Fällen ist nicht die mangelnde Hygiene Schuld, wenn der Eckzahn gelb schimmert und sich unschön vom Weiß der anderen Zähne abhebt. Hier können Sie noch so lange schrubben - das Gelb wird sich dadurch nicht in Weiß verwandeln. Der Grund dafür liegt im Aufbau des Zahns. Die Eckzähne sind gewissermaßen Nachzügler. Bei der Entwicklung der Zähne treten sie am spätesten aus dem Kiefer hervor. Dadurch bleibt mehr Zeit, Dentin auszubilden. Die gelbe Dentinschicht (siehe unten) wird somit dicker und scheint mehr durch, als bei den anderen Zähnen. Auch die Größe der Eckzähne spielt eine Rolle. Da diese besonders groß sind ist die Lichtbrechung anders und die Zähne erscheinen dunkler.

Dentin als gelbe Schicht im Zahninneren

© Getty Images

Auch andere Faktoren spielen natürlich bei der Farbe der Zähne eine bedeutende Rolle. Hier finden Sie die besten Tipps gegen gelbe Zähne: